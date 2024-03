Plus Nassau Festival der Kinderliedermacher in Nassau: Daddelpause eingelegt und tolle Musik gemacht Von Ulrike Bletzer i Daddelpause eingelegt und tolle Musik gemacht Foto: Zwick Mira/Ulrike Bletzer Was haben Frösche, Oktopus und Gewitterhexen mit einem Smartphone zu tun? Eigentlich nichts. Uneigentlich aber sind sie, im übertragenen Sinn gesprochen, gemeinsam beim diesjährigen Familienkonzert des Frankfurter Kinderliedermacherfestivals in der Nassauer Stadthalle aufgetreten. Lesezeit: 3 Minuten

Und das widmete sich einem pädagogisch hochbrisanten Thema: der bereits unter Kindern und Jugendlichen um sich greifenden Handysucht, die nicht nur zu abfallenden Leistungen in der Schule, sondern auch zu Bewegungsmangel, Desinteresse an anderen Aktivitäten und schlimmstenfalls sogar zu sozialem Rückzug und Vereinsamung führen kann. Wobei bei der „Daddelpause“ am vergangenen ...