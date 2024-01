Plus Lahnstein Ferdinand Dirichs: Schüler in Lahnstein, dann Bischof von Limburg Aufgrund seiner kurzen Amtszeit ist Ferdinand Dirichs heute nicht mehr so im Bewusstsein wie sein Vorgänger Antonius Hilfrich oder sein Nachfolger Wilhelm Kempf. Er erlag nach einer Amtszeit von nur 13 Monaten einem Verkehrsunfall. In Lahnstein ist eine Straße nach ihm benannt. Im Rahmen der Reihe „Lahnstein hat Geschichte“ beschäftigt sich die Stadt Lahnstein mit dem Leben und Wirken des Geistlichen.

Ferdinand Dirichs entstammte einer Handwerkerfamilie und wurde am 24. November 1894 in Frankfurt am Main geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Bad Driburg trat er in das Pädagogium in Lage ein. Im Herbst 1910 schickten ihn die Eltern nach Niederlahnstein, wo sich ihr Sohn durch Privatunterricht für die Aufnahme ...