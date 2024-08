Plus St. Goarshausen

Felix Leonhard ist die sechste Generation im Weingut in St. Goarshausen – Wie der Generationswechsel gelingt

i Die Weinberge der Loreley-Kellerei liegen rund um den sagenumwobenen Felsen in den Steilhängen am Rhein. Foto: ijkfotodesign

Der älteste Weinberg der Loreley-Kellerei ist mit mehr als 60 Jahren doppelt so alt wie der Juniorchef des Winzerbetriebs. Felix Leonhard ist vor einem Jahr in den elterlichen Betrieb eingestiegen, leitet jetzt zusammen mit seinem Vater Ralph das Weingut in St. Goarshausen. Die Nachfolgeregelung, Problem vieler Weinbauern, ist hier in der Familie gelungen.