Fastnachtssitzung in Kamp-Bornhofen: Die Konfettis zünden ein Feuerwerk der guten Laune

Zur Eröffnung der Fastnachtssitzung der Konfettis in Kamp-Bornhofen stellte sich die Damengruppe sogleich musikalisch vor: „Konfettis sagen Wow zu der wundervollen Schau, drum ist sie für uns genau die richtige Frau!“ Moderatorin Martina Karbach führte durchs Programm.

Ein abwechslungsreiches unterhaltsames Programm boten die Konfettis bei ihrer Fastnachtsveranstaltung in der Narrhalla Jägerhof. Foto: Frank Kalkofen

Zuerst rockten Anne Weinand und Alex Platt mit einer häuslichen Gymnastikeinlage die Bühne. Danach führte Ulli Klös als französischer Reporter Alfons von Radio Plüsch in der Narrhalla eine witzige Befragung zum Valentinstag durch. Kultstatus genießt der Sketch von Dieter Hallervorden, den die Knastschwestern Birgit Kalkofen und Andrea Delvay perfekt umsetzten: „Palimpalim, ich hätte gern eine Flasche Pommes frites!“ Mit viel Lokalkolorit besangen die Dauerbrenner Kamper Tenöre das Ortsgeschehen, resümieren die Konfettis in ihrem Nachbericht. Der Saal tobte, als in den Strophen das Sparprogramm des Bürgermeisters beim Hochwasser beschrieben und auch darauf hingewiesen wurde, dass sich beim Blitzeinschlag im Kirchturm der Hahn den Popo verbrannt hatte.

Einen lustigen Dialog boten Magret Buchner und Tochter Andrea Delvay zum veganen Weihnachtsessen, wobei unterm Strich nur ein Kasten Wasser übrig blieb. Den Vogel schoss anschließend Anne Weinand ab, die sich im Ruhestand langweilte und eine Ausbildung (die Hälfte von Sieben ist Halbsieben) zum Ampelmädchen anstrebte. Der Cordula-Grün-Tanz von allen Konfetti-Damen unter der Leitung von Birgit Kalkofen schloss den ersten Teil der Sitzung ab.

Der Besuch des KKC mit Viergestirn war der heitere Auftakt zur zweiten Programmhälfte, und ein Loriot-Sketch mit einer Heimoperation, moderiert von „Reporterin“ Alex Oetz, schloss sich an. Danach besangen Patricia Schladt und Andrea Breitenbach gekonnt das selig-süße Urvertrauen der Männer in ihre Frauen. Beim anschließenden Sketch „Glühweinkönigin“ erzählte Alex Platt aus Wellmich, dass sie Königin von England hätte werden können, und ihr Mann Gunther (Anne Weinand) musste alles ins „Deutsche“ übersetzen.

Nach der Federweißer-Einlage von Andrea Breitenbach, der zu Windbeutel mit Füllung führte, sollte eine uralte Schreibmaschine von einer jungen IT-lerin repariert werden, weil das „f“ hängt; hierbei starrten sich die Darstellerinnen Ann-Kathrin Klös und Birgit Kalkofen des Öfteren ratlos an. Zum Finale kamen alle Konfetti-Damen noch mal auf die Bühne und erhielten die von Magret Buchner gestalteten Orden. red