Plus Nastätten

Familienunternehmen Heymann in Nastätten: Wechsel bei den Zahlenmenschen

Von Thorsten Stötzer

i Sie verkörpern zwei Generationen des Familienunternehmens: Für Thomas (links) rückt nun Jens Heymann in der Geschäftsführung nach. Foto: Stötzer

„Ich bin ein Zahlenmensch“, sagt Thomas Heymann über sich; und so kann er gut vergleichen, was sich seit Ende der 1980er-Jahre in seinem Unternehmen getan hat. Erwirtschafteten damals 40 Mitarbeitende 3 Millionen Mark Umsatz, so sind es heute 130 Männer und Frauen in der Belegschaft bei 18 Millionen Euro Umsatz. Bei insgesamt 37 Jahren im Betrieb hat Thomas Heymann diese Entwicklung 35 Jahre lang als Geschäftsführer mitgestaltet und sich jetzt kürzlich zurückgezogen.