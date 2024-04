Fachvortrag in Nassau: Der Historie eines Gemäuers auf der Spur

Fristet die Burg Stein weiter ihr klägliches Dasein, oder erfährt sie die Aufmerksamkeit, welche ihrer Bedeutung für die rheinische Burgengeschichte gerecht wird? Ginge es nach dem Willen von Heimatforschern, Denkmalschützern und der zahlreichen Bürger, die am Vortragsabend des Geschichtsvereins Nassau zur Stein’schen Stammburg teilgenommen haben, dann wäre die Antwort eindeutig.

Zumal just die Burgenkundler Achim H. Schmidt von der Direktion Landesarchäologie (GDKE) und Kurt Frein die mittelalterliche Burganlage akribisch aufgemessen, kartiert, fotografiert und mit wissenschaftlicher Methodik analysiert haben. Ihr umfassender Aufsatz in der Fachzeitschrift „Burgen und Schlösser“ gab den Anstoß, Achim H. Schmidt zum Vortrag in das AWO-Zentrum einzuladen.

Dass die Burganlage der Familie des Freiherrn vom und zum Stein noch tief im öffentlichen Bewusstsein ist, zeigte nicht nur die große Anzahl der Besucher, sondern auch die lebhaften Erinnerungen älterer Nassauer aus ihrer Jugendzeit.

Alte Zeichnungen, moderne Technik

In seinem reich bebilderten Vortrag machte Schmidt das Vorgehen des Burgenforschers anschaulich: „Wie bei einer Zwiebel entfernen wir Schale für Schale, um das Darunterliegende offenzulegen“. Alte Zeichnungen, wie von Wilhelm Dillich aus dem Jahr 1605, modernste Vermessungstechnik und 3-D-Darstellungsmethoden gaben schichtenweise Erkenntnisse frei.

Aus den Mauerresten lasen die Fachleute wie in einem offenen Buch. Welche Steine wurden verbaut, welcher Mörtel fand Verwendung, welche Mauerteile wurden über-, hinter- oder vorgebaut. Was für den Laien rein zufällig erscheint, hat für den Forscher besondere Bedeutung. Dazu gewannen die Burgenkundler aus der Topografie des Felssporns, auf dem die Burganlage errichtet wurde, ebenso wichtige Erkenntnisse wie aus dem Vergleich mit rheinischen Burgen derselben Epoche.

Jedoch fehlt zum Bedauern der Experten noch ein Stück im Original verwendetes Holz, anhand dessen das genaue Erbauungsdatum ermittelt werden kann. So ist mit den lückenhaften Zeugnissen die Bauentwicklung der Burg Stein nicht mit völliger Sicherheit zu rekonstruieren, wie Kurt Frein, Leitender Regierungsdirektor a. D., ebenso wie der Referent des Abends hervorhob. Frein forscht und publiziert bereits seit den 1980er-Jahren zur Geschichte Nassaus und seiner Burgen. Er wusste dem Vortrag aus seiner überaus langen Erfahrung manches Detail hinzuzufügen.

Spannend wie der Blick in die Vergangenheit könnte auch der Blick nach vorne werden. Kilian Heck, Mitglied des Geschichtsvereins und Professor für Kunstgeschichte, hat zusammen mit anderen Nassauer Bürgern das Projekt „Der Freiherr vom Stein und die Natur“ initiiert, für das der Bund 2,6 Millionen Euro bereitstellt.

Weitere Untersuchungen vorgeschlagen

Heck zeigte sich begeistert von dem Vortrag und der fachlichen Arbeit der Burgenforscher. Er regte weitere Untersuchungen an und betonte sein großes Interesse, dass das Stein-Projekt vorankommt. Der Vorsitzende des Geschichtsvereins Herbert Baum dankte Achim H. Schmidt und Kurt Frein für ihr Engagement zugunsten des kulturellen Erbes der Stadt. So gab es zusammen mit den zahlreichen anwesenden Bürgern große Einigkeit darüber, dass der weitere Verfall der Burg Stein aufgehalten werden muss. red