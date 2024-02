Plus Hahnstätten Erstes Treffen erfolgreich: Dorfwerkstatt in Hahnstätten sucht tatkräftige Helfer Die ehrenamtliche Arbeit im und für das Dorf Hahnstätten hat eine lange Tradition, die bis in die Zeiten zurückreicht, in denen das Miteinander und die gegenseitige Unterstützung die Grundpfeiler der Gemeinschaft bildeten. Heutzutage sind es vor allem Rentner und Senioren, die diese Tradition aufrechterhalten und mit Leben füllen. Jetzt will man in Hahnstätten auch die jüngere Generation einbinden Von Rolf-Peter Kahl

In der Ortsgemeinde besteht seit vielen Jahren als Abteilung des Verkehrs- und Heimatvereins (VHVH) eine sogenannte Rentnerband. Eine Gruppierung von Senioren, die dort anpacken, wo Not am Mann ist. Sie erledigen viele Aufgaben in der Gemeinde als ehrenamtliche Leistung. Denn wie in vielen anderen Kommunen auch, wird in Hahnstätten der ...