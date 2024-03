Plus Lahnstein

Eröffnungsgala am Samstag: Junge Bühne Lahnstein legt los

i Große Vorfreude bei den Kids: Die Junge Bühne Lahnstein startet am kommenden Wochenende in die neue Spielzeit. Foto: Kai Myller

Am kommenden Wochenende geht es wieder los: Die Junge Bühne Lahnstein (JBL) startet am 9. und 10. März in die neue Spielzeit. Zunächst lockt am kommenden Samstag, 9. März, um 18 Uhr die Eröffnungsgala in die Aula des Johannes-Gymnasiums. Leiterin Corinna Schmitz und ihr Team haben viel vor in diesem Spieljahr – Jung und Alt sollen die Zuschauer begeisterten.