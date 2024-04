Plus Limburg

Entscheidung im April: Wie geht es mit Limburger Karstadt weiter?

Von Stefan Dickmann

i Auch in Limburg ist die Zukunft der Karstadtfiliale ungewiss. Foto: Egenolf

„Der April ist der Monat der Wahrheit“, sagt der Geschäftsführer von Karstadt in Limburg, Jörg Walloschek. Denn noch in dieser Woche will der Insolvenzverwalter der einzig verbliebenen deutschen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bekannt geben, wer der neue Eigentümer ist; noch wird mit zwei Interessenten verhandelt.