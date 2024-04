Plus VG Nastätten „Energieregion Blaues Ländchen“: Geballte Infos rund um die Erneuerbaren Von Marta Fröhlich i Erneuerbare sind ihre Mission (von links): Martin Janner, Maik Holstein, Thomas Schwab (im Auto), Meike Zolitschka (Pionext), Jens Güllering, Michael Lüer (Geschäftsführer Pionext), Matthias Boller. Foto: Marta Fröhlich Das Blaue Ländchen will Energieregion werden. „Nein, eigentlich sind wir es schon und wollen das Thema noch mehr in die Breite tragen“, betont Jens Güllering, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten, und hat mit Akteuren eine Veranstaltungsreihe zu erneuerbaren Energien organisiert. Lesezeit: 3 Minuten

Wind, Wasser, Sonne, Biomasse: Die Erneuerbaren und ihre Potenziale stehen dabei im Fokus. Dabei richten sich die Veranstaltungen an die breite Öffentlichkeit, so Güllering. Den Auftakt macht am 27. April, 18 Uhr, eine Podiumsdiskussion in Strüth unter dem Motto „Eine Region versorgt sich selbst“. Nach einem Input von Fachexperten wollen die ...