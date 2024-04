Plus Rhein-Lahn/Frankfurt

EKHN-Kirchenpräsident Volker Jung: Kirche ist bei Missbrauch schuldig geworden

i „Es ist beschämend zu sehen, dass wir schuldig geworden sind“, sagte Kirchenpräsident Volker Jung angesichts zahlreicher Fälle von sexualisierter Gewalt auch in der Landeskirche. Foto: EKHN

Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Donnerstagmorgen mit Berichten von sexualisierter Gewalt in der Kirche begonnen. „Wir sind offensichtlich nicht die Kirche, die wir sein wollen“, hieß es zur Eröffnung des Gottesdienstes in der Heilig-Geist-Kirche in Frankfurt.