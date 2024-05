Plus Rhein-Lahn/Frankfurt EKHN sucht neuen Kirchenpräsidenten: Wer folgt auf Volker Jung? i EKHN-Kirchenpräsident Volker Jung geht in den Ruhestand. Foto: Dedert/dpa Zwei Frauen und ein Mann möchten die Nachfolge des hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung antreten, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Lesezeit: 3 Minuten

Bei ihrer Vorstellung in Frankfurt sprachen die Pröpstin für Rheinhessen und das Nassauer Land Henriette Crüwell die Theologieprofessorin an der Universität Zürich Christiane Tietz und der Beauftragte der Evangelischen Kirchen in Hessen am Sitz des Landtags und der Landesregierung in Wiesbaden Martin Mencke davon, wie schwierig der Transformationsprozess der Kirche ...