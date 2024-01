Ein Einsatz am Dienstagabend war für die Feuerwehr nicht nur wegen der aufwendigen Nachlöscharbeiten eine Herausforderung, sondern auch wegen der eisigen Temperaturen. Am Ende konnten die Einsatzkräfte aber nicht nur auf ihre Erfahrung zählen, sondern auch auf die Versorgung durch die Anwohner am Unglücksort.