Vor einem Jahrzehnt hatte die Talstation der Bad Emser Malbergbahn ein trauriges Bild geboten. Das Gebäude befand sich in einem schlechten Zustand, der Wagen war verrottet und wurde durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogen. Es ist Günter Schlosser zu verdanken, dass heute alles an der Station wieder sehr ansprechend erscheint.