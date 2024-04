Plus Katzenelnbogen

Einrich feiert 100 Jahre Bartholomäusmarkt: Ein Blick in die Geschichte des Traditionsfests in Katzenelnbogen

Von Uschi Weidner

i Umzug des Bartholomäusmarktes 2022: „Berühmte Straßen“ wurden kreativ und voller Ideen umgesetzt. Der Heimatverein legt Jahr für Jahr großen Wert auf das Motto. Foto: Archiv Uli Pohl

In diesem Jahr feiert der Einricher Heimatverein (EHV) ein besonderes Jubiläum: 100 Jahre Bartholomäusmarkt. Eine Tradition, deren Wurzeln aber noch viel weiter in die Vergangenheit zurückreichen. Denn Kaiser Heinrich VII. verlieh bereits am 19. Juli 1312 in Rom die Katzenelnbogener Stadt- und Marktrechte an Graf Dieter VI. Es galt somit fortan das Recht, an jedem Montag einen Wochenmarkt abzuhalten. Erstmals wird der Bartholomäusmarkt 1598 genannt.