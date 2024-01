Ein Leben für die Pflege: Für seine besonderen ehrenamtlichen Verdienste ist Bernd Meurer aus Girod in Mainz ausgezeichnet worden. Das Verdienstkreuz am Bande wurde dem Westerwälder, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen. In einer Feierstunde im Sozialministerium überreichte Sozialminister Alexander Schweitzer Bernd Meurer diese Auszeichnung.