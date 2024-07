Ein Blick zurück: GEWA, Herbstmesse und EGA

Was die EGA für den Einrich und die früherer Verbandsgemeinde Katzenelnbogen war, bildete die GEWA für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hahnstätten. Alle vier Jahre präsentierten sich dabei Handel, Gewerbe und Dienstleistungen in Hahnstätten mit Erfolg. 2015 wurde als Nachfolger der GEWA die Herbstmesse in Hahnstätten ins Leben gerufen, zuletzt veranstaltet im Jahr 2019, im Jahr der Fusion der beiden Verbandsgemeinden zur VG Aar-Einrich.