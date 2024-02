Ehrenmal mit neuem würdigen Standort: Gedenksteinplatten für Gefallene nun in Diezer Trauerhalle

„Endlich und nach mehr als 100 Jahren darf man den Gefallenen des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) die letzte Ehre erweisen“, freut sich Bernhard Löcher von der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu in Diez in einer Pressemitteilung. Denn eine wahre Odyssee haben die zwei nach oben spitz zulaufenden und mit einem Eisernen-Kreuz-Symbol versehene Marmor-Gedenksteinplatten bis heute (Januar 2024) hinter sich gebracht.

Bernhard Löcher, Mitglied der katholischen Kirchengemeinde in Diez und Verantwortlicher für die Umsetzung des Vorhabens, freut sich, dass die beiden Gedenkplatten in der Trauerhalle des Neuen Friedhofs nun einen würdigen Platz gefunden haben. Foto: Markus Rubach

„In Goldfassung verziert, können darauf 41 Namen gefallener Soldaten, junger Männer, die zur katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu gehörten, nachgelesen und nachgeforscht werden“, schildert Bernhard Löcher weitere Details. Genauere Auskunft über das Schicksal des Ehrenmals gibt die Pfarrchronik. Dort heißt es: „Am II. Weihnachtstag 1922 geschah die Einweihung des kirchlichen Kriegerdenkmals. Die Marmorplatten und alle Arbeiten sind ein Geschenk der Marmorwerke in Freiendiez. Deren geschäftlicher Leiter Herr Bücken war uns sehr behilflich und vermittelte die Sache. Der Pfarrer sprach von der Kanzel den Dank der Pfarrgemeinde aus. Herr Techniker Ullrich in Freiendiez lieferte die Skizze und leitete die Ausführung.“ Die Heck'sche Chronik berichtet über dasselbe Ereignis noch etwas ausführlicher.

Dort heißt es: „Auch der katholischen Gemeinde war es durch ansehnliche Geldspenden ermöglicht worden, den gefallenen Söhnen aus der Gemeinde in der Kirche ein Ehrenmal zu setzen. Dasselbe wurde in der Nähe des rechten Seitenaltares angebracht.„ Die Zusammensetzung des Ehrenmals beschreibt die Chronik folgendermaßen: Als Hintergrund dient eine graufarbige Marmorwand, in deren Mitte auf vorspringendem Sockel eine aus dem 16. Jahrhundert (nach Meinung von Kunstsachverständigen des Bistums Limburg eher aus dem 19. Jahrhundert) stammende Pieta aus bemaltem Holz steht. Die Figur steht derzeit in der Werktagkapelle. Links und rechts von dieser befinden sich die Tafeln aus weißem Marmor mit den Namen der gefallenen Krieger der katholischen Pfarrei Diez an der Lahn, Weltkrieg 1914–1918.“

Über die Einweihung wird vermerkt: „Zur Feier der Übergabe an die Gemeinde fand heute Morgen ein feierliches Levitenamt (Messe mit mehreren Geistlichen) statt, dem die zahlreich versammelte Gemeinde, der Landrat und der Bürgermeister beiwohnten. Pfarrer Eufinger (von 1915 bis 1935 in Diez tätig) hielt die Festpredigt und übergab das Ehrenmal der Obhut der Gemeinde.“

Doch schon bald scheinen ethische Verpflichtungen Kriegsgefallenen gegenüber zu schwinden, so ein „Ehrenmal der Obhut“ in einem Kirchengebäude der Gemeinde anheimzustellen, vermutet die Kirchengemeinde: „Es gab wohl keinen rechten Sinn mehr für eine solche Form der Heldenverehrung. Wie fast überall in Europa wurden Erinnerungsdenkmäler aus den Kirchen entfernt, außerhalb eines Gotteshauses angebracht oder auf Gemeindefriedhöfen oder in öffentlichen Parkanlagen aufgestellt, bis sie manches Mal sogar ganz in Vergessenheit gerieten. Bei späteren Renovierungen an und in der Diezer Herz-Jesu-Kirche seien allerdings nie so recht Überlegungen aus (kunst-)historischer Sicht gemacht worden, um mithilfe der mehr als 100 Jahre alten Gedenkplatten die gefallenen jungen Männer würdevoll posthum zu ehren und ihrer gerade in einer heutigen kriegerischen Zeit zu gedenken.“

Anfang dieses Jahres haben die beiden Monumenttafeln nun ihren Standort in der Trauerhalle des neuen Friedhofs in Diez bekommen, nachdem sie viele Jahrzehnte lang in einem Kirchenschuppen für Gartengeräte verrottet waren. „Aus unterschiedlichen Gründen war weder die Kirchenverwaltung noch der Museums- und Geschichtsverein in der Lage, den zwei Gedenksteinen einen passenden Standort zu bieten“, bedauert die katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu. „Daher ist es umso erfreulicher, dass die Stadtverwaltung spontan bereit war, in der Trauerhalle ein Wandstück für die Aufnahme der Platten zur Verfügung zu stellen. Lob und Dank sei damit auch der ausführenden Firma Hergenhahn Naturstein ausgesprochen.“ red