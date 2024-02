Plus Nassau Durch die rosarote Brille geguckt: Nassauer Möhnenball feiert Karneval à la „Barbie“ Man hätte schon blind sein müssen, um es zu übersehen: Pink war die Farbe aller Farben an diesem Schwerdonnerstagnachmittag und -abend. Und dafür gab es natürlich einen Grund: Unter dem Motto „Barbie“ hatten die Nassauer Möhnen zu ihrem diesjährigen Ball eingeladen und zahlreiche Närrinnen und teils auch Narrhallesen dazu animiert, sich ebenfalls rosarot in Schale zu werfen. Von Ulrike Bletzer

So war die altehrwürdige Stadthalle in einen Hauch von schrill-schrägem Kitsch gehüllt – genau die passende Kulisse für dieses verrückte Spektakel, das vom Einmarsch der Möhnen an unerschütterlich seinen Lauf nahm. Natürlich gibt es Barbie nur im Doppelpack mit Ken: In die Rolle des Puppenpartners schlüpfte niemand Geringeres als der von ...