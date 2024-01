Drei Sterne fürs Mittagessen: Am Nassauer Leifheit-Campus schmeckt es ausgezeichnet

Die Mensa am Leifheit-Campus (LC) ist ausgezeichnet und versorgt die Lernenden und weitere Mitarbeitende täglich mit einem umfassenden Mittagessen. „Wir sind stolz auf unsere Mensa. Wer gut lernen möchte, benötigt auch gutes Essen“, so Schulleiter Martin Ufer über den Wohlfühlort am LC.