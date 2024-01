Im Dezember 2020 ist er aus dem Einrich weggezogen. 57 Jahre wirkte er dort zuvor nicht nur beruflich, sondern auch in zahlreichen Ehrenämtern. Das aber hatten seine Frau Ursel und er sich immer vorgenommen: Im Ruhestand noch einmal zurück in die Heimat zu gehen. Sie fanden eine kleine Wohnung im Altenheim St. Michael in Alzey. Dort leitete Dr. Adolf Föhrenbacher noch am vergangenen Montag den Singkreis. Am Freitag ist er im Alter von 89 Jahren verstorben. Sein Sohn Klaus sagte dazu: „Ehrenamtlich bis zum Schluss, aber genau das hat er geliebt.“