„Down the Road“: 20-Jähriger aus Singhofen stand mit Ross Antony vor TV-Kamera

Was für ein Abenteuer: Der 20-jährige Jascha aus Singhofen ist einer von sechs jungen Leuten, die in der zweiten Staffel der SWR-Reality-Serie „Down the Road“ mitspielen. Die Freude über die Dreharbeiten und das Ergebnis, das bereits in der ARD-Mediathek zu sehen ist, sind dem jungen Mann noch immer abzuspüren, als er im RLZ-Gespräch von den aufregenden Dreharbeiten mit neu gewonnenen Freunden berichtet.