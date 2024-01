Plus Limburg DOSB-Chef Thomas Weikert in Limburg: Mit Herz und Verstand für den Sport einstehen Den Sport stärker in der Gesellschaft zu verankern, Anreize für Ehrenamtliche zum Beispiel durch zusätzliche Rentenpunkte zu schaffen und grundsätzlich „mit Herz und Verstand für den Sport einzustehen“, das gab Thomas Weikert als Vorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) all jenen mit auf den Weg, die sich zum Neujahrsempfang der Stadt Limburg im Sitzungssaal des Rathauses eingefunden hatten.

„Herausforderungen für den Vereins- und Breitensport in den kommenden Jahren“, lautete das Thema des Empfangs. Bürgermeister Marius Hahn kündigte in seiner Begrüßung einen profunden Kenner der Thematik an, denn Thomas Weikerts Perspektive sei nicht nur dem Blick durch die Brille des DOSB-Präsidenten geschuldet, sondern werde durch seine Tätigkeit als Vorsitzender ...