Doppeltes Babyquartett im Geburtshaus

i Die Familien der beiden Babys. In der Mitte Hebamme Celine Simon mit den Neugeborenen. Foto: Marion O'Donnekoe

Nachdem im August 2023 das 1000. Baby im Geburtshaus zur Welt kam, gab es auch in diesem Jahr zwei ganz besondere Geburten: Denn viele Familien zieht es nicht nur einmal zur Geburt ins Geburtshaus – sie kommen gern für das nächste Kind wieder. So auch Monique und Vera. Beide haben schon einmal in Diez entbunden. Beide meldeten sich nun für ihr jeweils viertes Baby wieder zur Geburt an.