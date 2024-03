Plus Aar-Einrich/Diez

Diskussion um Aartalbahn: Ist der Zug bald abgefahren?

Von Uli Pohl

i Nur eines der unzähligen Bilder, die unsere Redaktion in den vergangenen Jahren im Rahmen der Berichterstattung zur Aartalbahn anfertigte. Viel wurde geredet, doch konkret geschehen ist bisher wenig. Foto: Archiv Uli Pohl

„Den bisherigen Appellen müssen nun konkrete Maßnahmen folgen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden.“ So fasst Lars Denninghoff, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich, ein Treffen mit dem Arbeitskreis Aartalbahn zusammen, in dem erneut dokumentiert wurde, dass das untere Aartal mit den beiden Verbandsgemeinden Aar-Einrich und Diez an einer durchgängigen Reaktivierung der Aartalbahn von Wiesbaden/Mainz bis Diez/Limburg festhält.