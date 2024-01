Diezer Paddler feiern Jubiläum: Verein blickt auf stolze 100 Jahre zurück

Am Dienstag ist es so weit: Die Diezer Paddlergilde (DPG) feiert ihren 100. Geburtstag. Der 1924 gegründete Verein blickt in einer Pressemitteilung auf seine Geschichte und seine Besonderheiten zurück.

Zur Gründung der Diezer Paddlergilde entstand im Jahr 1924 diese Aufnahme mit vielen großen und kleinen Anhängern des Sports, der von dort an seine feste Heimat in der Grafenstadt haben sollte. Foto: Archiv Diezer Paddlergilde/privat

Die Diezer Paddlergilde wurde am 9. Januar 1924 von den Kauf- und Geschäftsleuten in Diez gemeinsam mit einem paddelbegeisterten Pfarrer namens Bender gegründet. Die jungen Diezer Paddler etablierten die seinerzeit neue Sportart in der Stadt und entwickelten das Paddeln im Verein stetig weiter. Damals schnitt der Pfarrer das Pfarrhausgrundstück an der Aarmündung ab, sodass sich dort bis heute das Bootshaus der Diezer Paddlergilde fortentwickeln konnte. „Wir wandern und rennen in fast allen Booten, die es gibt, und auf allen Wassern, vom kleinen Bach bis hin zum Meer“, betont die Paddlergilde.

Familien haben traditionell den Verein getragen. So hat man gemeinsam mit den Einzelmitgliedern eine ausgewogene, generationenübergreifende Mitgliederstruktur vom Säugling bis zum Senior entwickelt. Die Vereinstreue habe sich an jahrzehntelangen Mitgliedschaften, oft lebenslang, gezeigt. Mindestens zweimal im Jahr machen die Mitglieder ein Schnupperpaddeln, aber auch wöchentlich sind Neulinge willkommen, um den Sport und die DPG kennenzulernen. Die Paddlergilde hat rund 200 Mitglieder.

Zwischen Diez und Balduinstein unterwegs

„Unsere Hausstrecke zwischen Diez und Balduinstein ist für uns eine der wohl schönsten Streckenabschnitte der Lahn. Diesen paddeln wir im Jahr viele mal hin und her, dabei wird es nie langweilig“, erklären die Paddler. Dabei sind sie mitten in der Natur, dem engen Lahntal und ohne Straßenanbindung. Das Bootshaus liegt an der Aarmündung zur Lahn in Diez. Sobald es der Wasserstand zulässt, wird auch der Streckenabschnitt auf der Aar als Haus- sowie Wettkampfstrecke genutzt.

Das Besondere an der Diezer Paddlergilde: Sie paddelt auch auf dem Rhein, den heimischen Bächen, den Wildbächen in den Alpen und auf dem Meer, und das bei jedem Wetter. „Wir brennen für das Paddeln, daher haben wir privat und vom Verein fast das ganze Repertoire an Kajaks im Bootshaus“, heben die Vereinsmitglieder hervor.

Verwendet werden Boote K1, K2, K4 Rennkajaks, Surfskis, Seekajaks, Wildwasserboote, flotte Wanderboote, Polos, Slalom- und vor allem Abfahrtsboote. Daneben haben sie mittlerweile auch Stand-up-Paddling (SUP) sowie ein paar Canadier im Einsatz. Ihr ganzer Stolz ist dabei der Holz-C 4 von 1958 („Diezer Buwe 2“).

„Wir brennen für das Paddeln, daher haben wir privat und vom Verein fast das ganze Repertoire an Kajaks im Bootshaus.“ Das betonen die Mitglieder der Diezer Paddlergilde

Seit 1964 veranstaltet die Paddlergilde einen Abfahrtslauf auf der Aar, damals zum 40. Jahrestag. In den 70er-Jahren wurde dieser Abfahrtslauf auf dem Gelbach ausgetragen und seit einiger Zeit im neuen Format auf der Lahn. Bald findet dieses Kajakrennen zum 60. Mal statt. Das Diez-Rennen ist dreigliedrig aufgebaut, sodass mit einem Abfahrtslauf begonnen wird und ein Massenstart sowie ein SUP-Rennen die Veranstaltung abrunden.

Im Verein befinden sich viele begeisterte Hobbyrennsportler und Wanderfahrer, die in ganz Europa lange Flussfahrten unternehmen. Darüber hinaus brachten die Paddler auch Deutsche Meister und einen Weltmeister im Wildwasserrennsport hervor.

Großes Fest geplant

Zum 75-jährigen Bestehen erfanden sie eine Siebener-Canadier-Regatta für Laien, manch eine Auflage wurde mit 40 Teams zu volksfestartigen Paddelereignissen. Bis heute wurde diese Veranstaltung ein Dutzend Mal ausgetragen. Im aktuellen Jubiläumsjahr soll ein großes Paddelfest zum 100. Geburtstag für alle angeboten werden, ein Spiel ohne Grenzen des Kanusports für unsere Freunde und Förderer in der Stadt, für unsere Paddelsportkameraden von überall und für alle, die einmal schnuppern wollen an der Faszination Paddeln.

Das Ziel der Diezer Paddlergilde ist es, den Sport und die Leidenschaft immer weiterzutragen sowie weiterzuentwickeln. „Wir wollen nicht nur die Glut bewachen, sondern das Feuer weitergeben – dafür brennen wir“, erklären die Paddler. Abschließend sagen die Vereinsleute jedem, egal, ob jung oder alt: „Geh paddeln, Paddeln hat was!“ red