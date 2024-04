Diez

Diezer Mobilitätskonzept kommt voran: Punktuelle Verbesserungen an Wilhelm- und Rosenstraße

i Für die Wilhelm- und Rosenstraße werden im laufenden Prozess punktuelle Veränderungen in den Konzeptentwurf eingearbeitet. Foto: Uli Pohl

Das Mobilitätskonzept für die Stadt Diez befindet sich nach den verschiedenen Beteiligungsformaten nun in der Bearbeitungsphase durch das beauftragte Planungsbüro IKS Mobilitätsplanung aus Kassel. Dabei hat das Konzept in den vergangenen Monaten immer wieder für viel Gesprächsstoff gesorgt. Darüber informiert die Stadt Diez in einer Pressemitteilung.