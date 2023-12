Diezer Ex-Bürgermeister Maxeiner: Statt Geschenken Spenden für den guten Zweck

Anstelle von Geschenken anlässlich seines 80. Geburtstags, den er Ende Oktober feiern durfte, bat der ehemalige Stadtbürgermeister von Diez, Gerhard Maxeiner seine Geburtstagsgäste darum, auf die traditionellen Geschenke zu verzichten und stattdessen eine Spende für kulturelle und soziale Zwecke in Erwägung zu ziehen.

Ein Herz für Andere: Statt Geschenken Spenden für den guten Zweck Foto: krf

Diesem Wunsch kamen fast alle Gäste nach, und so durfte das Geburtstagskind einen stolzen Betrag von 1200 Euro verteilen. Zu diesem Vorgang lud Maxeiner den Präsidenten der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Karl Peter Bruch, den Zweiten Vorsitzenden des Vereins der Freunde der Oraniensteiner Konzerte, Gernot Schaefer, und den Vorsitzenden des DRK-Ortsvereines Diez und Umgebung, Michael Schnatz, zu einem Frühstück in das Diezer Grafenschloss ein. Alle drei Gäste konnten sich über einen Spendenbetrag von je 400 Euro für ihre jeweiligen Institutionen freuen. krf Foto: Kahl