Plus Osterspai

Deutschlands schönster Wanderweg liegt in Osterspai: Mehr als 25 Prozent der Stimmen fallen auf Langhalsweg

Von Mira Zwick

i Der Langhalsweg in Osterspai ist vom „Deutschen Wandermagazin“ zu Deutschlands schönstem Wanderweg gekürt worden. 9393 gaben dem Rundweg seine Stimme – mehr als 25 Prozent, die in der Kategorie Tagestouren abgestimmt hatten. Fotos: Mira Zwick Foto: Mira Zwick

Er ist gerade mal drei Jahre jung, in mehr als 2000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit entstanden, er führt über Pfade und Wege mitten durch die Natur, gibt einzigartige Ein- und Ausblicke in die wunderschöne Kulturlandschaft des Mittelrheintals, und nun ist er zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählt worden: Die Rede ist vom Langhalsweg in Osterspai.