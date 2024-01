Plus Nassau Der „Baron“ in Scheuern: Einblick in ein besonderes Leben zweier Brüder Mit dem Buchtitel „Der Baron, mein Großvater und ich“ mögen Leser zunächst an einen Band mit militärgeschichtlichem Hintergrund denken. Es handelt sich aber um die Erlebnisse des Autors Hans Bartosch, bei denen sein behinderter Bruder – zu späteren Zeiten „Baron“ genannt – eine große Rolle spielt. Von Andreas Galonska

Die Erinnerungen von Hans Bartosch reichen weit zurück, man wird mit sehr exakten Details in dessen Kindheit und Jugend versetzt. In den 1960er- und 70er-Jahren wuchs Hans Bartosch in einem Pfarrhaus im Duisburger Norden auf und erlebte noch die auslaufende Zeit des Wirtschaftswunders und die folgenden gesellschaftlichen Umbrüche. Der jüngere Bruder ...