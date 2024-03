Plus Hünfelden

Dauerblinken der Windräder soll ein Ende haben: Der Hünfeldener Himmel wird dunkler

Von Rolf Goeckel

i Die Windräder in Hünfelden werden mit einer „Bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung“ ausgerüstet. Foto: Archiv Uli Pohl

Lesezeit: 2 Minuten

Der Himmel rund um Hünfelden dürfte schon bald dunkler werden: Das für viele Menschen in der Region nervige nächtliche Blinken der Windenergieanlagen rund um die Gemeinde soll voraussichtlich noch in diesem Jahr ein Ende haben, kündigte Frank Heuser, Geschäftsführer des Bürgerwindparks Hünfeldener Wald (BWHW), auf Anfrage an.