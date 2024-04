Plus Nassau Das Rätselraten ist vorbei: Rossmann kommt nach Nassau Von Achim Steinhäuser i Stadtbürgermeister Manuel Liguori (rechts) und Projektentwickler Manuel Schlapp präsentierten das Konzept dem Bauausschuss. Foto: Achim Steinhäuser In den vergangenen Jahren hat sich besonders die Welt des traditionellen Einzelhandels – nicht nur allein durch den digitalen Wandel, sondern auch durch die Folgen der Energiekrise oder Personalmangel – maßgeblich verändert, sodass einige Einzelhändler zu kämpfen haben. Nicht so die Drogeriemarktkette Rossmann. Deren Umsatz wächst nicht nur wegen der hohen Inflation, sondern auch die Zahl ihrer Filialen steigt. Geplant ist, dass allein in Deutschland Dutzende neue hinzukommen sollen. Lesezeit: 1 Minute

Eine der Filialen. die vom Discounter Aldi-Süd errichtet und an die Drogeriemarktkette Rossmann vermietet wird – soll auf dem Nassauer Aldi-Gelände errichtet werden. Durch diese Ansiedlung geht wohl nicht nur ein lang gehegter Wunsch der Bürger in Erfüllung, sondern es wird sich wohl in absehbarer Zeit auch die Einkaufmöglichkeit in ...