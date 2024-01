Plus Diez Dank Schulentwicklungsplan fit für die Zukunft: VG Diez mit neuen Konzepten – Auch baulich muss sich viel tun Mal richtig Zeit haben, um ausführlich über die Entwicklung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde (VG) Diez zu sprechen. Dieses Motto gab VG-Bürgermeisterin Maren Busch zu Beginn der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses aus. Dort stellte der Sachverständige Manuel Froitzheim das neue Schulentwicklungsplangutachten vor. Und das Interesse war groß. Von Johannes Koenig

So waren im Sitzungssaal der Verwaltung in der Louise-Seher-Straße neben Abgeordneten des VG-Rats und des Kreistags auch zahlreiche Vertreter der Schulen und Elternbeiräte anwesend. „Seit 2020 gibt es eine Gesetzesänderung“, so Manuel Froitzheim über die Hintergründe. Seitdem müssen Verbandsgemeinden regionale Schulentwicklungspläne für die Grundschulen auf ihrem Gebiet aufstellen und das ...