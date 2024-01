Mögliche Veränderungen in der Unternehmensstruktur kündigen sich an: Das Rhein-Taunus-Krematorium befindet sich in Gesprächen über eine mögliche Beteiligung der europäischen Funecap Gruppe an dem Krematorium. Judith Könsgen steigt in die Geschäftsführung auf. Damit bleibt das Krematorium weiterhin familiengeführt. Dies teilt die Familie Könsgen jetzt in eine Pressemitteilung mit.