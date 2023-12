Seit September 2022 ist Lara Czarnetzki die erste Citymanagerin der Stadt Limburg. Die Elzerin gehört zum Team des Amts für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kommunikation. Ihr duales Studium mit dem Schwerpunkt Tourismus, Hotellerie und Gastronomie absolvierte sie in einem börsennotierten Tourismuskonzern. Im Interview spricht die 31-Jährige über Konzepte gegen den Leerstand in der Innenstadt und warum es wichtig ist, das Wir-Gefühl in Limburg zu stärken.