Chaos nach Gefahrgutunfall: A 3 bei Limburg bis in die Nacht dicht

Der Gefahrgutunfall am Mittwoch auf der A3 bei Limburg hat bis in die Nacht für erhebliche Behinderungen und zu teils chaotischen Verhältnissen auf den Nebenstrecken gesorgt. Das berichtet die Autobahnpolizei Wiesbaden.

Anzeige

Auf fachliche Beratung der Feuerwehr (Regierungspräsidium Gießen) mussten beide Richtungsfahrbahnen der A 3 an der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg Süd gesperrt bleiben, bis der Silotank des Unfall verursachenden Sattelzuges abgepumpt war. Um 21.20 Uhr war es dann endlich so weit, und die Fahrbahn in Richtung Frankfurt konnte komplett freigegeben werden.

Die Fahrbahn Richtung Köln musste zunächst mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden, da es dort zu einem geringen Produktaustritt kam. Um 0.52 Uhr kam der Verkehr an der Unfallstelle dann wieder ins Rollen.

Die Sperrung in Höhe der Anschlussstelle Bad Camberg, wo auch der Verkehr abgeleitet wurde, musste jedoch noch aufrechterhalten bleiben, da bereits zahlreiche Lkw-Fahrer zwischen Bad Camberg und der Unfallstelle die Vorhänge zugezogen hatten und die Ruhepause einlegten. Als diese Gefahr beseitigt war, wurde auch diese Sperrung um 2.22 Uhr komplett aufgehoben. Obwohl der Pkw-Verkehr rückwärts aus dem Unfallbereich herausgelotst wurde, hatte sich ein Rückstau von circa 20 Kilometern gebildet. Der Versuch, mit zwei Krafträdern des Rettungsdienstes den Lkw-Stau abzufahren, um nach den Fahrern zu schauen, blieb leider erfolglos, da selbst mit den Zweirädern kein Vorwärtskommen war. Es kam zu keinen medizinischen Notfällen, so die Autobahnpolizei.

Der Gesamtschaden des Unfalls, bei dem zwei Lkw-Fahrer verletzt wurden, beläuft sich laut Polizeibericht nach jetzigen Schätzungen auf circa 270.000 Euro. red