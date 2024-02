Plus Lahnstein Bunt und fröhlich durch die Straßen: So feierten die Lahnsteiner Kinder ihren Umzug Bunt und fröhlich ging es beim Kinder- und Jugendumzug in Lahnstein am Samstag zu. 1300 Zugteilnehmer schlängelten sich durch Oberlahnstein und brachten die zahlreichen Zuschauer zum Mitfeiern. Besonders im Fokus standen die kleinen Karnevalisten, die mit ihren lustigen Kostümen wie Krümelmonstern, Insekten, Kängurus und Planeten ein echter Hingucker waren. Von Marta Fröhlich

Gestartet am Europaplatz, zog sich der karnevalistische Lindwurm über den Lindenweg und die Südallee, wich dann wegen des Gerüsts in der Hochstraße in die parallele Bürgermeister-Müller-Straße aus, um zum großen Finale auf den Salhofplatz einzulaufen. Mit dabei waren neben anderen Fußgruppen neun Lahnsteiner Kitas und die Goethe- und Schiller-Schule, außerdem natürlich ...