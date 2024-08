Bundesstraße während Festzug am Sonntag gesperrt

Für den Festumzug beim Bartholomäusmarkt ist am Sonntag, 18. August, die Ortsdurchfahrt der B 274, Rheinstraße vom Kreisel an der K 51 (am Rewe-Supermarkt), bis zur Abfahrt auf die Umgehungsstraße L 322 (Richtung Laurenburg) von 13 bis 17 Uhr voll gesperrt. Die L 322, aus Richtung Berghausen/Allendorf kommend, ist in diesem Zeitraum ab der Raiffeisen-Tankstelle in der Bahnhofstraße ebenfalls gesperrt.