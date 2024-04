Plus Lahnstein Buga: CDU fürchtet, dass die Stimmung in Lahnstein kippt i Tempo 30 in der Koblenzer Straße? Laut CDU kommt es hier oft zu gefährlichen Situationen. Foto: Lui Die Christdemokraten aus Lahnstein sind aktuell – genau wie andere Parteien auch – viel im Stadtgebiet unterwegs und werben vor der anstehenden Kommunalwahl für ihre Ideen. Kürzlich traf man sich zu einem Informationsaustausch mit Lahnsteiner Vereinen und nahm diverse Anliegen auf. Dabei ging es unter anderem um die Bundesgartenschau (Buga) 2029, Gefahren in der Koblenzer Straße und die Situation der Sporthallen im Stadtgebiet. Lesezeit: 2 Minuten

All dies haben CDU-Fraktionsführungstrio Johannes Lauer, Günter Groß und Michael Güls in einem Anschreiben an Oberbürgermeister Lennart Siefert und die Verwaltung gebündelt und bitten darum, die Themen in den zuständigen Fachbereichsausschüssen zu behandeln. Fragen und Anregungen „Im Rahmen eines Informationsaustauschs mit Vertretern der Lahnsteiner Vereine haben wir einige Fragen und Anregungen aufgenommen, ...