Bürgerinitiative schlägt Alarm: Brücken im Mittelrheintal in kritischem Zustand

i Sichtbare Schäden an Brücken im Mittelrheintal Foto: Willi Pusch/Bürgerinitiative

Der Einsturz der Brücke in Dresden steht nach Einschätzung der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn stellvertretend für den maroden Zustand vieler Brücken in Deutschland. Besonders betroffen seien auch Eisenbahnbrücken wie die in Koblenz-Horchheim, die aufgrund ihres baulichen Zustands dringend saniert werden müsste. Die Bürgerinitiative weist auf alarmierende Sicherheitsmängel hin.