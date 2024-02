Zu einem Brand ist es am Mittwochnachmittag in einem Gebäude der Seniorenresidenz Rosengarten in der Wilhelm-Schöder-Straße nahe der Braubacher Straße gekommen. 26 Personen, die dort im Betreuten Wohnen leben, mussten das Seniorenheim verlassen, eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.