Plus Eppenrod Blick in die Geschichte der „Strafliste“ in Eppenrod: Geldstrafe für Unterlassen der Straßenreinigung Interessante Einblicke in die strengen Sitten, die im 19. Jahrhundert für Ordnung und Sauberkeit in den Dörfern und ihrer Gemarkung sorgten, bietet eine „Strafliste“ von Eppenrod aus dem Jahr 1877. Namentlich erfasst vom Januar bis zum Dezember sind darin insgesamt 78 Verstöße von Einwohnern gegen die geltenden „Ortspolizeilichen Vorschriften“ mit den jeweils verhängten Geldbußen. Von Willi Schmiedel

Dabei waren die aus heutiger Sicht äußerst bescheiden anmutenden Strafgelder durchweg den damals extrem niedrigen Familieneinkommen angepasst. Das recherchierte unser Mitarbeiter Willi Schmiedel in seinen Archiven. Der Eppenröder „Sündenkatalog 1877“ beginnt pünktlich am 1. Januar mit Schüssen aus einer Schrotflinte zur Begrüßung des neuen Jahres. „Der Bergmann Ludwig Müller“, so ...