Bibliothek der Dinge eröffnet in der Begegnungsstätte

Wenn das Repair-Café am Montag, 21. Oktober, seinen fünften Geburtstag feiert, geschieht das im Rahmen eines Tags für Nachhaltigkeit in der Gemeinde Hahnstätten. Neben dem bewährten Angebot des Repair-Cafés eröffnet die Gemeindebücherei an diesem Tag die neue Bibliothek der Dinge in der Begegnungsstätte Hahnstätten, in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses der Ortsgemeinde.