Bewegende Lesung in Scheuern: Wie der beeinträchtigte Bruder Hans Bartoschs Leben prägt

„Mein Bruder Rolf hat mein Leben geprägt wie niemand sonst“, sagt Hans Bartosch. Es ist der Auftakt zu einer Lesung aus seinem Buch „Der Baron, mein Großvater und ich“ im Versammlungsraum der Stiftung Scheuern. Dieser Bruder ist in mehrfacher Weise schwer beeinträchtigt. Er lebt seit mehr als 50 Jahren in der Stiftung Scheuern, wird dort liebevoll „der Baron“ genannt und steht im Mittelpunkt des rund 140 Seiten umfassenden Buchs.

Autor Hans Bartosch liest im Versammlungsraum der Stiftung Scheuern aus seinem Buch, in dem sein Bruder Rolf (1. Reihe, 2. von links) eine zentrale Rolle spielt. Foto: Carlo Rosenkranz/Stiftung Scheuern

Er sitzt in seinem Rollstuhl in der ersten Reihe, als Hans Bartosch zunächst aus gemeinsamen Kindheitstagen liest. Rolf begleitet das Geschehen mit ständigem Lautieren. Menschen wie er, so muss man angesichts des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus sagen, hätten in der ersten Hälfte der 1940er-Jahre in unserem Land kaum überlebt. In der NS-Zeit wurden sie gezielt ermordet oder bis zum Tod der Mangelversorgung preisgegeben.

„Böse, dunkle Zeiten gab es auch in unserer Einrichtung“, sagt Pfarrer Gerd Biesgen, Theologischer Vorstand der Stiftung Scheuern, vor den mehr als 50 Gästen der Lesung. Von Scheuern aus wurden einst Menschen nach Hadamar in eine Tötungsanstalt gefahren. Somit vereinen die Lesung und das anschließende Gedenken am Mahnmal kollektives und individuelles Erinnern, ebenso wie das Büchlein von Hans Bartosch, zu dem Gerd Biesgen ein Vorwort verfasst hat.

Verstrickungen im Nationalsozialismus

Denn in Hans Bartoschs Werk spielt auch der geliebte Großvater eine Rolle. Der Opa, der ihm die Freude am Wandern vermittelt und einen Kompass vererbt hat, dessen Verstrickungen in den Nationalsozialismus aber auch „typisch für viele deutsche Familien sind“, so Bartosch. Das Buch steckt voller „Aussagen, die oft sehr prägnant formuliert sind“, wie Verleger Dr. Jens Heisterkamp sagt. Ihnen wohne ein „ganz eigener Sprachgeist“ inne.

Prägnant bedeutet auch ungeschönt. So hält Hans Bartosch nicht hinterm Berg damit, wie er als Kind manchmal gegenüber dem Bruder handgreiflich wurde – aus Überdruss, aber auch aus Neid oder Wut. Mit großer Ehrlichkeit schreibt und spricht Hans Bartosch auch über die Stiftung Scheuern, die seit mehr als einem halben Jahrhundert das Zuhause seines Bruders ist. „Glanz und Elend – ich habe hier schon beides gesehen“, sagt der Autor. Er verschweigt nicht, dass es auch „unschöne Zeiten“ wie in den 1980er-Jahren gab, als Zwölf-Bett-Schlafsäle üblich waren, Zimmer schmucklos und der Betreuungsstil „sehr autoritär“.

Doch Hans Bartosch stellt klar, dass die Situation heute eine ganz andere ist. „Die letzten Jahre sind sehr glanzvoll und das Betreuerteam von Rolf ist einfach wunderbar“, sagt Bartosch. Gerd Biesgen zeigt sich froh über „konstruktive, in diesem Fall anerkennende Rückmeldungen und sagt: „Bei uns arbeiten viele Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben. Sie tun alles, was möglich ist, für die uns anvertrauten Menschen.“

Die Lesung berührt viele der Gäste. Darunter sind auch Menschen aus der Stiftung Scheuern, die Hans' Bruder Rolf persönlich kennen. Erlebnisse mit dem Bruder im Duisburger Elternhaus, die zeitweise seltenen Besuche in Scheuern und die im fortgeschrittenen Alter wieder enger werdende Beziehung kommen zur Sprache. Rolf lautiert weiter unentwegt, aber bei mancher Begebenheit scheint er die Erinnerung seines vorlesenden Bruders ausdrücklich zu bekräftigen. Hans Bartosch geht jedes Mal auf dessen Äußerungen ein.

Frieden mit der Familienerbschaft gefunden

Am Ende des Buchs und der Lesung schildert der Autor, damals umgetrieben, ja aufgewühlt vom Tod des Vaters, von den Entdeckungen über den Großvater und eine Familienerbschaft, die mit SS-Bekanntschaften eines Onkels zusammenhängt, wie sein Bruder Rolf zu verstehen gibt: Komm, leg dich neben mich aufs Wasserbett. Komm runter und zur Ruhe. Eine solche Geste habe Rolf zuvor noch nie gezeigt. Zum ersten Mal begegnen sich die ungleichen Brüder auf Augenhöhe.

Hans Bartosch hat mittlerweile seinen Frieden mit dem Großvater gefunden. Ein Urteil abschließender Art, so bemerkt Pfarrer Gerd Biesgen, stehe uns Menschen ohnehin nicht an. Das Publikum quittiert die Lesung mit langem Beifall und sieht bewegt, wie der Autor mit ausgebreiteten Armen auf seinen Bruder zugeht, ihn liebevoll in den Arm nimmt. Einen Bruder, dem man noch vor 80 Jahren in unserem Land das Recht zu leben abgesprochen hätte.