Benefizkonzert in Singhofen: Freude über 2500 Euro

Bei der Spendenübergabe (von links): Ute Heckelmann, Rainer Lindner vom Förderverein Stationäres Hospiz und Ira Strack. Foto: Christine Vary

Je 1250 Euro gingen jetzt an das G. und I. Leifheit-Hospiz in Nassau und an den weltweit aktiven Verein Open Doors, der sich um verfolgte Christen kümmert, teilen die Organisatorinnen mit. Ira Strack, Mitglied im Ortsgemeinderat, und Ute Heckelmann vom Kirchenvorstand ergriffen die private Initiative. Die Ortsgemeinde zeigte sich offen, stellte die Mehrzweckhalle kostenlos zur Verfügung und sorgte für die Auslegung des Bodens in der Halle.

Ausgaben für Technik und Gema übernommen

Auch die Kirchengemeinde war entgegenkommend, übernahm die Kosten für Technik und Gema und war bereit, zusammen mit der Gemeinde Veranstalter zu sein. „Mehr als ein Adventskonzert“ lockte nicht nur Singhofener, sondern auch Besucher aus der Region an. Sie erlebten einen bewegenden Abend mit Advents- und Weihnachtsweisen, aber auch mitreißendem Swing. Die Sänger des Gemischten Chors Concordia Singhofen und die Musiker der Lahn-Sin(n)fonie Nassau waren bestens vorbereitet und glänzten mit ihrem Können so sehr, dass die Besucher von Gänsehautmomenten berichteten.

Gut 300 Personen kamen, zahlten den Eintritt von 7 oder 8 Euro an der Abendkasse, verzehrten Getränke und kleine Speisen und gaben zudem Euros in die Spendenboxen. So kamen insgesamt 2500 Euro zusammen. „Alle sind beglückt und zufrieden nach Hause gegangen“, freut sich Ira Strack. Sie und Ute Heckelmann holten schließlich mit Evi Horch eine weitere Mitstreiterin ins Boot.

Schatzmeister über Spende erfreut

Hocherfreut über die Spende äußerte sich Rainer Lindner, Schatzmeister des Fördervereins Stationäres Hospiz Rhein-Lahn, bei der Spendenübergabe in Miellen. „Wir sind sehr dankbar für diesen Betrag“, sagte er und verwies darauf, dass das Hospiz dauerhaft auf Spenden angewiesen ist. red