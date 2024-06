Plus Lahnstein

Beigeordnete in Lahnstein: So planen die Ratsfraktionen

i Am 11. Juli wählt der Stadtrat auch den Nachfolger für den langjährigen Bürgermeister Adalbert Dornbusch. Foto: Dreiser

Die Stadtratswahlen in Lahnstein liegen drei Wochen zurück. Langsam nehmen die Strukturen im künftigen Stadtrat Formen an. Am 11. Juli ist konstituierende Sitzung des neuen Rates, in dem die CDU mit elf Sitzen die größte Fraktion stellt, sie konnte gegenüber 2019 zwei Sitze hinzugewinnen.