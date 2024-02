Plus Limburg Beeinträchtigungen an zwei Sonntagen: Schiede in Limburg wird wegen Platanenschnitt halbseitig gesperrt An den beiden folgenden Sonntagen, 18. und 25. Februar, steht erneut der Rückschnitt der Platanen entlang der Schiede an. Um den Durchgangsverkehr so gering wie möglich zu belasten, werden die Arbeiten sonntags durchgeführt, teilte die Stadt Limburg mit. Die Arbeiten werden von den Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei durchgeführt.

Mit folgenden Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen: Zwischen der Kreuzung Schiede/Diezer Straße sowie Schiede/Dr.-Wolff-Straße/Ste.-Foy-Straße steht in jede Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zu Verfügung. Aufgrund der Arbeiten wird die zweispurige Straße jeweils halbseitig im Wechsel gesperrt. An diesem Sonntag sollen die Platanen stadtauswärts an der Schiede zurückgeschnitten werden. Am darauffolgenden Sonntag werden die ...