Baustelle zwischen Hirschberg und Altendiez: B417 für mehrere Monate voll gesperrt

Noch in diesem Jahr soll der abschließende Streckenabschnitt der B 417 zwischen Hirschberg und Altendiez erneuert werden. Dazu muss die Straße voll gesperrt werden. Grund dafür sind Überschneidungen der alten und neuen Fahrbahn in ihrem Verlauf und ihrer Höhenlage. So ergebe sich keine wirtschaftliche Möglichkeit, die jetzige Strecke während der Bauarbeiten befahrbar zu halten.

Darüber informiert der Landesbetrieb Mobilität in Diez (LBM) in einem Pressebericht. Wie im Abschnitt zuvor werden auch hier Leiteinrichtungen und Querdurchlässe entlang und unter der B 417 hergestellt, um in Zukunft den Amphibien eine Unterquerung der Bundesstraße, zu ermöglichen. Bisher wurden während der Wanderzeiten zur Laichablage zwischen Februar und April, seitlich der Bundesstraße, aufwendig Schutzzäune von Hand auf- und wieder abgebaut. Bei dem Ausbau des nun letzten Straßenteilstückes zwischen Hirschberg und Altendiez wird auf einer Länge von insgesamt etwa 820 Metern die Straße komplett neu aufgebaut und in ihrer Lage sowie im Verlauf optimiert. Für die Amphibien werden insgesamt 21 Querungen mittels Betonfertigteilen hergestellt.

Auch die gesamte Entwässerungseinrichtung innerhalb der Ausbaustrecke wird erneuert. Gräben und Durchlässe unter den Wirtschaftswegen und der Bundesstraße sowie deren Ein- und Ausläufe zählen ebenso zu den aufwendigen Nebenarbeiten der Gesamtmaßnahme. Teils werden die Amphibiendurchlässe auch für die Wasserführung als eine kombinierte Querung genutzt.

Baubeginn Mitte bis Ende Mai

Der Bauabschnitt erstreckt sich vom Ortsausgang Hirschberg bis kurz vor die Zufahrt der Standortschießanlage im Wald. Die dazu notwendigen Rodungsarbeiten wurden bereits im Oktober letzten Jahres durchgeführt.

Das Vergabeverfahren für den Neubau wurde bereits veröffentlicht. Nach Eingang der Angebote rechnet der LBM mit einem Bauanfang Mitte bis Ende Mai. Der vorherige Ausbauabschnitt wurde Ende Oktober 2016 fertiggestellt. Außer den Straßenarbeiten sind zudem Erneuerungen an vorhandenen Telekommunikationsanlagen geplant. Eine Fertigstellung ist noch in diesem Jahr geplant, jedoch stark von den Witterungseinflüssen abhängig.

Teilweise wird das vorhandene Gelände bis zu fünf Meter abgetragen und an anderen Stellen teilweise ebenso hoch aufgebaut, um das neue Straßenniveau zu realisieren. Ein Teil der vorhandenen Kurven wird durch das Verlegen der Straße aufgeweitet, um die Fahrdynamik und Sicherheit zu erhöhen. Über den Fortgang der Baumaßnahme und den Baubeginn wird der LBM Diez rechtzeitig informieren. Aufgrund der Vollsperrung wird eine großräumige Umleitung über die L 317 nach Eppenrod, die L 325 bis Görgeshausen, die L 318 durch Hambach und Aull bis nach Diez und weiter über die B 417 nach Altendiez eingerichtet und entsprechend ausgeschildert.

Zusätzliche Informationen und eine Übersicht zu den Umleitungsstrecken gibt es unter https://verkehr.rlp.de/