Plus Limburg Bauernprotest auch in Limburg: Montag droht Chaos in der Innenstadt Für Montag, 8. Januar, sind bundesweit Protestaktionen der Landwirte angekündigt, die sich gegen die Bundespolitik richten. Auch in Limburg wird es zu einer Protestveranstaltung kommen. Dort ist für die Zeit zwischen 6 und 9 Uhr eine Veranstaltung mit 300 Fahrzeugen angemeldet.

Aufgrund der Aktionen wird es am Montagmorgen zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Darauf weisen die Stadt und die Polizei in einer Pressemitteilung hin. Der Demonstrationszug wird sich demnach in Höhe des Parkplatzes kurz vor der Anschlussstelle Offheim auf dem Standstreifen der B 49 formieren und gegen 6.15 Uhr in Richtung Limburg starten. Dort ...