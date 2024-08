Bahnunterführung in Kestert bleibt Streitpunkt: Wie es nach Gespräch mit der Bahn weitergeht

Plus Kestert Rhein-Lahn-Zeitung

Bahnunterführung nicht passierbar – und nun? – Kesterter Ortschef im Clinch mit der Bahn

Für Kesterts Ortsbürgermeister Uwe Schwarz mutet es wie ein Schildbürgerstreich an: die Bahnunterführung kurz hinter der Ortsausfahrt Kestert in Richtung St. Goarshausen. „Die ist an der Ausfahrt so steil, dass sie mit einem gewöhnlichen Auto nicht passierbar ist“, erzählt Schwarz und verweist auf die Kratzspuren im Asphalt, hervorgerufen von Autos, die bei der Durchfahrt aufgrund des hohen Neigungswinkels gezwungenermaßen aufsetzen.